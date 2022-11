La rue Basse-Marihaye en partie fermée jusqu'à nouvel ordre!

Vers la mi-octobre, la ville de Seraing avait annoncé que des travaux devaient être réalisés rue Basse-Marihaye et ce, en raison d'une "forte dégradation" de cette route. Dès lors, la circulation descendante avait été interdite depuis la jonction avec la chaussée de la Troque jusqu’au croisement avec la rue Tart et le Thier des Raves.

Dans les jours qui ont suivi, sur Facebook, on a eu plusieurs fois l'occasion de voir passer des publications de citoyens qui se plaignaient de l'engorgement de rues autour de la rue Basse-Marihaye depuis la fermeture partielle de celle-ci...

Si bien que le PTB, lors du conseil communal de ce mois de novembre, soit environ un mois plus tard, a interpellé la majorité socialiste sur ces travaux qui, selon Damien Robert, ne semblaient pas avoir commencé contrairement à ce qui avait été annoncé...

En ce début de semaine, la ville de Seraing a, à nouveau, communiqué sur la situation rue Basse-Marihaye et ce, dit-on, après près d’un mois d’analyses. "Pour des raisons de sécurité, cette portion sérésienne restera fermée et ce, jusqu’à nouvel ordre", a-t-on annoncé.

La Ville précise que des déformations ont été constatées au niveau du trottoir et du filet d’eau. Il a donc été demandé à l’AIDE (Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la province de Liège) de procéder à une endoscopie au niveau de l’égouttage. Une analyse qui a mis au jour le fait que l’égout en question était rompu et qu’il devait faire l’objet d’une réfection.

"L'AIDE désignera dans le courant de cette semaine un bureau qui sera chargé de réaliser une étude approfondie de la voirie afin de déterminer si des mesures complémentaires doivent être prises, notamment en limitant le charroi lourd. Cela afin de garantir la sécurité des usagers de la bande de circulation montante qui est toujours accessible pour les automobilistes", ajoute-t-on à la ville de Seraing.

Des déviations sont mises en place, notamment pour l’accès au pont de Seraing et aux commerces en activité rue Basse-Marihaye.

A noter que les dispositifs de ralentissement situés rue de la Boverie ont été provisoirement enlevés afin de fluidifier le trafic dans la zone.