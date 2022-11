Une quatrième édition pour le Festival du film sauvage

Cette nouvelle édition du Festival du film sauvage, organisée par la Régie des Quartiers de Liège en étroite collaboration avec la plateforme des Régies de Quartier du bassin Liégeois, invite chacun à explorer son potentiel créatif. Le Festival donne, comme toujours, la parole aux citoyennes et aux citoyens sous la forme d’un appel à projets. À travers le prisme des Arts numériques et plus particulièrement celui du 7e Art, chacun est invité à proposer librement son esthétique et son point de vue sur le monde, en tenant compte des critères définis dans le règlement. Les œuvres récoltées sont diffusées lors du Festival, "une sorte de grande criée publique version 2.0. favorisant les échanges, les rencontres et les expériences humaines dans une ambiance chaleureuse et conviviale", souligne l’équipe du festival.

38 courts-métrages

Cette année, les Régies de quartier de la plateforme du bassin liégeois donnent une dimension plus sociale au projet. Celles-ci ouvrent leurs portes à la découverte des actions effectuées dans le cadre de leur mission, à savoir améliorer le cadre de vie des quartiers fragilisés et travailler de façon inclusive sur le vivre ensemble, l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle de ses habitants. "Le Festival du Film Sauvage offre un espace où les tendances, les pratiques et les mouvements qui émanent de la population peuvent exister. Il propose aux citoyennes et aux citoyens d’interroger le monde qui nous entoure et de découvrir d’autres points de vue, d’autres esthétiques, d’autres langages et d’autres techniques", commente l’équipe du festival.

Cette année ce ne sont pas moins de 38 courts-métrages qui ont été rendus et visionnés par le jury, et qui seront projetés le 28 novembre prochain dès 14 heures au cinéma Sauvenière (Les Grignoux, place Xavier Neujean 14, 4 000 Liège). La journée se déroulera comme suit : ouverture des portes à 13 h 45, introduction à 14 heures, projections des courts-métrages à 14 h 15, remise des prix à 16 heures, et drink de fin à 16 h 30. Inscription obligatoire à filmsauvage@gmail.com.