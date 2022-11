Des locaux de la PJF liégeoise fermés… définitivement ?

Même s’ils ne sont pas (directement) concernés, les bâtiments A et B de la PJF de Liège, rue Saint-Léonard à Liège qui menaçaient de s’effondrer la semaine dernière ont fait… trembler la Régie de Bâtiments. Suite à cette nouvelle péripétie dans la saga de la vétusté des locaux de la police fédérale liégeoise, une réunion de concertation s’est déroulée, ce mercredi, en présence des conseillers du Commissaire Général de la Police Fédérale, du Directeur Général Judiciaire Eric Snoeck, l’Administrateur Général de la Régie des Bâtiments et les diverses autorités locales. "Force a été de constater qu’il est impossible de mettre les bâtiments en conformité afin de poursuivre l’activité de la Police Judiciaire Fédérale sur le site de la Rue Saint-Léonard à Liège", explique Eddy Quaino, mandataire permanent Police pour la CGSP-Admi.

Du coup, la décision a été prise de fermer plusieurs locaux qui se trouvent dans les situations indignes tant en termes de salubrité que de sécurité. Sont ainsi visés par cette fermeture trois blocs occupés par la PJF, rue Saint-Léonard, les locaux de la PJ dans la 3e cour du palais de Justice et les locaux de la rue Saint-Gilles.





Pour Eddy Quaino, cette fermeture est la suite d’une longue litanie de constats alarmistes. "C’était une mort annoncée. Depuis 2009, il y a eu trois visites ministérielles et un immobilisme incroyable de la Régie des Bâtiments. Depuis cette époque, elle n’a eu cesse que de dire on va faire… mais elle ne fait pas ! Les événements de la semaine dernière ont accéléré les choses et le Bourgmestre de Liège avait d’ailleurs adressé une mise en demeure à la Police Fédérale visant ces problèmes de sécurité graves pour le personnel. Et face à cela, la Régie n’a pu que répondre que la remise aux normes prendrait au moins deux ans !"

Incroyable lorsqu’on sait que les normes qui ne sont pas respectées touchent à des matières telles que le gaz, l’électricité et les mesures de lutte contre les incendies…

Du coup, la PJF doit parer au plus pressé pour accueillir ses troupes dans des conditions décentes. Dans un premier temps, les gens vont se serrer plus encore, mais des pistes à moyennes échéances sont envisagées.

À l’heure actuelle, trois pistes sont en effet sur la table pour reloger la PJF liégeoise dont les membres étaient dispersés sur 7 sites un peu partout dans la région…

La première est de faire migrer une grosse partie des policiers sur le site de la Tour des Finances. Là, la PJF aurait 4 500 m2 à disposition. Si l’on y concentre essentiellement la section administrative de la police fédérale, les lieux ne devraient pas être sécurisés plus qu’ils ne le sont actuellement et l’échéance pourrait être relativement courte.

La seconde piste mène à des locaux situés En Feronstrée, à Liège. Là, toute la PJF pourrait être relogée. "À ma connaissance, poursuit Eddy Quaino, des contacts ont été pris avec le propriétaire et le retour serait globalement positif.

Enfin, troisième piste, celle qui a la préférence du syndicaliste les locaux à construire à Vottem. "On sait que les délais actuellement de mises nous mènent au mieux à 2033. Nous voulons donc une accélération substantielle de la phase II du master plan de Vottem, histoire que les travaux soient terminés dans trois ans".