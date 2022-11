La gare d’Esneux achetée par… Infrabel

Nous l’évoquions ce lundi : la gare d’Esneux, propriété de la SNCB est en passe d’être vendue. Mais l’acheteur n’est donc pas la Commune d’Esneux qui s’était pourtant montrée intéressée par le bâtiment. Contrairement à ce que nous avancions, l’acquéreur n’est pas non plus un privé mais bien… Infrabel, qui sort du bois aujourd’hui et nous a confirmé l’achat. Le compromis de vente a bien été signé et l’acte d’achat sera quant à lui signé dans un délai de 4 mois. La volonté d’exproprier la SNCB de la Commune était caduque et c’est le plus offrant qui est donc en passe d’acquérir le bâtiment de style néoclassique et datant de 1866.

Mais pourquoi Infrabel a-t-elle racheté la gare d’Esneux à la SNCB ? Réponse : pour son passage à niveau.

Mainmise

On le sait en effet, depuis plusieurs années Infrabel, gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge, œuvre à la suppression des passages à niveau sur le territoire ; passages sources d’accidents, souvent graves. En 2021, 46 accidents, ayant fait 9 morts et 5 blessés graves, se sont produits en Belgique… La même année, ce sont 14 passages à niveau qui ont été supprimés. Et depuis la création d’Infrabel en 2005, 422 passages à niveau ont été supprimés sur l’ensemble du réseau. Au 1er janvier 2022, le réseau ferroviaire belge, l’un des plus denses d’Europe, comptait encore 1.650 passages à niveau…

À Esneux précisément, c’est donc pour ce passage qu’Infrabel a fait valoir son "droit de préemption", "dans l’idée d’exploiter cet espace", nous confirme le porte-parole d’Infrabel. "L’objectif est en effet d’utiliser cet espace pour, demain, proposer une alternative au passage à niveau". Un passage à niveau qui jouxte la gare et qui fait le lien entre le centre d’Esneux et la rue Grand Fosse, qui permet notamment de rejoindre le CHU Ourthe-Amblève.

On l’aura compris, l’objectif n’est pas de valoriser la gare dans l’immédiat mais il s’agissait surtout d’éviter l’acquisition par un privé… qui aurait dû être exproprié en cas d’intervention sur ledit passage. Dossier à suivre.