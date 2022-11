Liège : Les voitures saisies avec les clés sur le tableau de bord…

Abdelfattah et Ayoub encourent des peines de 36 et 21 mois de prison devant le tribunal correctionnel de Liège après avoir volé un véhicule saisi par les autorités, avoir provoqué une impressionnante course-poursuite, de nombreux accidents et blessé un vigile qui se trouvait...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous