Pas de grande roue sur le village de Noël de Liège : voici pourquoi

Chaque année, elle tourne dans le ciel liégeois en cette période de fin d’année. On la voit de loin, de très loin. Installée traditionnellement au cœur du village de Noël, la grande roue a pour habitude d’illuminer les chalets. Sauf que cette année, elle ne sera pas de la partie. En cause ? Le propriétaire de la roue "a rencontré un problème technique", indiquent les organisateurs sur les réseaux sociaux. Un problème technique dont on se serait bien passé. "Il était dans l’impossibilité d’assurer le transit de la roue jusqu’à Liège. Nous avons fait tout notre possible pour trouver une solution, mais il arrive que même les plus motivés des lutins de Noël doivent s’incliner devant l’impossible."

La piste de luge a failli ne pas être là non plus

Pas de panique : la grande roue reviendra bien l’an prochain. Et à sa place, les organisateurs du village de Noël sont en train d’installer une terrasse guinguette, donnant droit sur le podium et ses concerts. De quoi profiter des festivités dans un espace inédit, musical et illuminé.

"La bonne nouvelle, c’est que les miracles de Noël, ça existe. La piste de luge de Châtel a bien failli ne pas être là non plus, et ce n’est que grâce à une intervention assez providentielle […] qu’elle a pu être montée et qu’elle se dresse aujourd’hui fièrement sur la dalle St-Lambert."

La 21e édition de “Liège, Cité de Noël” se tiendra du vendredi 25 novembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023. Il s’agit de la manifestation touristique liégeoise la plus importante avec une fréquentation estimée à deux millions de visiteurs venant des quatre coins de la Belgique et des pays limitrophes.