Après les inondations, Chaudfontaine cherche 3 millions

À Chaudfontaine, comme ailleurs dans la vallée de la Vesdre, les stigmates des inondations du 14 juillet 2021 sont encore aujourd’hui bien visibles. De nombreuses infrastructures ont été entièrement détruites et cela entraîne une diminution de la fréquentation des touristes dans cette vallée avec une répercussion importante pour l’Horeca et les commerces de la vallée. Reconstruire au plus vite des sites touristiques essentiels est devenu une priorité du RSI, le Royal Syndicat d’Initiative de Chaudfontaine, l’ABSL qui assure la promotion touristique de Chaudfontaine.

”Avant la catastrophe, Source O Rama et ses deux musées, le musée de l’eau WATERHOUSE et le parcours d’Art Moderne ARTHOUSE, accueillaient de nombreuses familles et un nombre impressionnant d’écoliers venus de toute la Belgique”, explique Véronique Billet, directrice du RSI. “Source O Rama jouait ainsi un rôle important dans la vallée de la Vesdre, tant sur le plan touristique, avec des retombées économiques essentielles à la porte des Ardennes, que sur le plan de la médiation culturelle, avec une animation pédagogique et ludique”.

Le projet prévoit de reconstruire les 2 musées en utilisant une approche interactive nouvelle et en conservant un caractère éducatif pour que la visite se transforme en une expérience vivante et utile pour petits et grands. La rénovation sera conçue avec les techniques environnementales les plus audacieuses. “Le projet ambitionne également de faire renaître la cité thermale de Chaudfontaine. En effet, Chaudfontaine est la seule ville de Belgique qui possède des sources d’eaux chaudes. Il est temps de profiter de cet atout considérable !

Mais l’ambition a un prix et l’investissement nécessaire est important. Une partie provient déjà des indemnités octroyées par les compagnies d’assurances. Mais il reste quelque 3 millions à trouver. Du coup, Source O Rama a décidé de se tourner vers le secteur B-to-B.

Une déduction fiscale non négligeable

L’ASBL a contacté la Fondation Roi Baudouin afin de pouvoir faire bénéficier ses donateurs de la déductibilité fiscale, en ouvrant un ‘Compte de projet'. En effet, les dons à partir de 40 euros par an faits à la Fondation Roi Baudouin donnent lieu aux avantages fiscaux suivants : Pour le donateur particulier, la réduction d’impôt est de 45 % du montant effectivement versé. Une entreprise bénéficiera également d’une déductibilité fiscale. Le montant maximum déductible est de 5 % du résultat fiscal obtenu à l’issue de la première opération, avec un plafond de 500 000,00 €. L’avantage est lié au taux de taxation auquel l’entreprise est soumise. Sur base d’un taux d’impôt des sociétés à 25 % par exemple, l’avantage pour une société qui fait un don de 100 euros sera de 25 euros. Vous souhaitez soutenir ce projet ? Vous avez l’opportunité de faire un don pour soutenir le RSI de Chaudfontaine via un compte de projet, ouvert auprès de la Fondation Roi Baudouin : IBAN : BE10 0000 0000 0404 – BIC : BPOTBEB1 – communication structurée +++ 623/3688/10075 +++. Il est également possible d’effectuer un don en ligne via la page suivante : https://donate.kbs-frb.be/actions/PRA-RSIChaudfontaine?lang=fr_FR.

Infos : 04/229.37.07 ou au Syndicat d’initiative de Chaudfontaine au 04/364 20 20.