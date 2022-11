Chantier du pertuis de Bonne Espérance à Huy : fermeture du chemin du Chera dès ce 25 novembre

À l’occasion des travaux de réparation d’une fuite au pertuis du ruisseau Bonne Espérance à Tihange, la Ville de Huy a décidé de fermer le chemin du Chera à partir de ce vendredi 25 novembre.

Depuis le 14 octobre dernier, des déviations avaient été mises en place au pied du bois de Tihange car la circulation, à hauteur du carrefour des rues Longue Ruelle et Bonne Espérance, s’avérait impossible.

Face au constat que le chemin du Chera, pourtant réservé à la circulation locale, était emprunté comme itinéraire de transit par de nombreux usagers avec les inconvénients que cela représente, à la demande du bourgmestre ff et en concertation avec les Services de police, la Ville de Huy a décidé :

- que la circulation des véhicules chemin du Chera, dans son tronçon compris entre le carrefour qu’il forme avec les rues Bonne Espérance et Poyoux Sarts, et le Poste Gramme, sera réservée à la circulation locale et rendue sans issue en direction de la route de Hamoir (N66).

- que la circulation des véhicules chemin du Chera, dans son tronçon compris entre la route de Hamoir (N66) et l’entrée du Poste Gramme, sera réservée à la circulation locale et rendue sans issue en direction des rues Bonne Espérance et Poyoux Sarts.

”Afin de matérialiser la fermeture de la voirie et d’interdire physiquement le passage de tout véhicule, un dispositif sera installé à hauteur du Poste Gramme”, précise encore la Ville de Huy.