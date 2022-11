Quinze rubans blancs géants dispersés à Huy pour dénoncer la violence à l’égard des femmes

Égalité et Solidarité au Féminin a fait réaliser des rubans blancs géants pour dénoncer les violences dont sont victimes les femmes.

En Belgique, on estime que plus d’une femme sur trois (36%) a subi des violences physiques et/ou sexuelles au moins une fois dans sa vie depuis l’âge de 15 ans. En Wallonie, elles sont une sur quatre (24%) à endurer de telles violences de la part de leur partenaire ou ex-partenaire. C’est pour dénoncer ces faits qu’a lieu cette année encore la campagne Ruban blanc. À Huy, celle-ci a commencé ce mercredi En Mounie par la distribution organisée par la Ville de rubans, à l’occasion du marché hebdomadaire. L’association Égalité & Solidarité au Féminin (ESF), qui a participé à l’action, a voulu aller plus loin. Elle...