Mesdames et Messieurs vous arrivez à…

À partir de ce samedi, l’Espace Tram s’implantera pour une durée de 6 semaines sur le marché de Noël (en Vinâve d’île) avec une animation qui va donner de la voix au tram : le Sonomaton.

Le Sonomaton est un mini-studio d’enregistrement mis à disposition du public liégeois. Les personnes qui le souhaitent pourront s’essayer à l’enregistrement des annonces des futures stations de tram, mais aussi à des messages plus festifs ou même en wallon. Certaines de ces voix seront sélectionnées pour les annonces aux voyageurs du tram.

”Les travaux du tram sont la partie la plus visible du projet. Mais à côté de ceux-ci, il y a énormément de choses qui sont en cours de préparation pour l’arrivée du tram. Le travail sur les annonces qui seront diffusées chaque jour dans le tram en fait partie. 9 voix professionnelles liégeoises ont déjà été sélectionnées. Il est essentiel pour un projet tel que celui-là que le citoyen puisse aussi donner de la voix à son futur tram”, explique Daniel Wathelet, responsable communication du tram de Liège.

Le design sonore du tram de Liège a été confié à Michel Redolfi (Audionaute), à qui l’on doit déjà les sonals (annonces voyageurs) des trams de Nice, Brest et Besançon. Il est chargé de concevoir les sonals pour les 23 stations du tracé et autres annonces aux voyageurs. En parallèle de ces messages d’exploitation, s’ajouteront des annonces événementielles comme le marché de Noël, la Foire, la Batte et les autres grands rendez-vous liégeois.

Des voix liégeoises

Les annonces aux voyageurs seront rythmées par des voix professionnelles liégeoises (issues du monde culturel et de la pub), auxquelles des voix enregistrées dans le Sonomaton pourront s’ajouter. Le Sonomaton se situera rue Vinâve d’île et sera accessible du lundi au samedi de 12 à 18 heures, sauf les 24 et 31 décembre.

Infos sur les travaux : letram.be ou Inscrivez-vous sur www.liege.be/tram pour recevoir, par mail et par SMS, les informations relatives aux travaux du tram.