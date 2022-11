Un duo de voleurs dans des voitures interpellé à Seraing

Jeudi, la police de Seraing a interpellé deux individus qui étaient signalés à rechercher dans le cadre de multiples vols dans des véhicules. Lors de la fouille, les policiers ont découvert qu'ils étaient en possession de divers objets ne leur appartenant pas. Des objets issus de vols, notamment d'un fait survenu entre le 14 et le 15 novembre à Jemeppe. La victime avait stationné son véhicule devant chez un ami et, au moment de repartir, elle avait constaté que la vitre avant avait été brisée. Une carte de banque, une carte d'identité et un GSM y avaient été volés.

D'autres objets provenant d'autres vols ont également été retrouvés sur eux, comme des cartes de paiement ou cartes de carburant.

Les deux individus, âgés de 27 et 34 ans, n'ont pas d'adresse en Belgique. Il n'est pas impossible que d'autres faits du genre aient été commis par le même duo.

Ils ont été privés de liberté. Ce vendredi, ils ont été présentés à un juge d'instruction.