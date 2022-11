Liège: mère et fille interpellées à la galerie Cora

Vendredi soir, deux femmes ont été appréhendées alors qu'elles poussaient un caddie dans la galerie du Shopping Cora de Rocourt. Jusque-là, rien de bien anormal au sein d'une galerie commerçante... Le problème, c'est que ce caddie était rempli de marchandises qu'elles n'avaient pas payées!

Il s'est avéré, en effet, que le caddie contenait divers produits provenant de six magasins présents dans la galerie! Il s'agissait essentiellement de produits de beauté et d'objets de décoration.

Ces deux femmes sont en fait mère et fille. L'une est âgée d'une cinquantaine d'années et la seconde d'une bonne vingtaine d'années. Elles s'y étaient manifestement plutôt bien prises puisque leur butin s'élevait à 1 900 €!

Les deux femmes ont été privées de liberté. Ce samedi, le magistrat de garde au parquet de Liège a décidé de transmettre le dossier à un juge d'instruction en réclamant leur placement sous mandat d'arrêt. Et pour cause, bien qu'elles ne présentent pas d'antécédents judiciaires, il est apparu que mère et fille étaient déjà connues pour des faits similaires.