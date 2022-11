Reconnaissance pour le master "Ingénieur industriel" de la Haute École de la Province de Liège

Le master "Ingénieur industriel" organisé par la Haute École de la Province de Liège (HEPL), sur le campus Gloesener à Liège (anciennement ISIL), a été passé sous la loupe de la CTI, organisme indépendant français qui évalue les écoles d’ingénieurs françaises et étrangères. Il en est ressorti que les sept orientations de ce master ont été validées par la CTI, en vertu des critères de qualité définis par la commission et axés notamment sur la recherche; la mobilité internationale; la pédagogie et les relations avec la sphère professionnelle.

"C’est une reconnaissance du travail des équipes pédagogiques, en collaboration avec le LabSET (centre d’expertise, de recherche et de formation dédié aux questions d’apprentissage de l'ULiège)", souligne Muriel Brodure-Willain, députée provinciale en charge de l’enseignement, de la formation et de la transition numérique.

"Ensemble, ils ont retravaillé les programmes, de sorte qu’aujourd’hui la formation est encore plus en phase avec les besoins exprimés par les secteurs professionnels. La méthode pédagogique a également évolué, accentuant notamment le travail par projets dès la première année d’études. Les futurs ingénieurs sont clairement acteurs de leur propre formation", ajoute Valéry Broun, directeur du département "Sciences et techniques" de la HEPL.

Celui-ci relève que cette évaluation a sollicité toutes les parties prenantes de l’écosystème de l’ingénieur industriel : enseignants, coordinateurs, directions, étudiants, personnel administratif et technique, chercheurs mais aussi les partenaires et le monde professionnel.

Ingénieurs recherchés!

La HEPL met en évidence le fait que l'apprentissage par compétences au travers de projets concrets ou encore la pédagogie active, dès la première année, sont quelques-uns des nombreux atouts de ce cursus d’ingénieur industriel. Et d'affirmer que les ingénieurs formés à la HEPL sont toujours très recherchés sur le marché de l’emploi!

"Tant la révision de la formation que l’accréditation obtenue permettront aux futurs diplômés d’asseoir plus encore leur compétitivité sur les marchés de l’emploi, belge et international", conclut le directeur.