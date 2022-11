Accident mortel à Tihange

Dans la soirée de samedi, un accident mortel s’est produit à Huy. Peu avant 18 heures, pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur d’un véhicule a perdu le contrôle de sa voiture alors qu’il arrivait au rond-point de la Nationale 684 à Tihange. Les pompiers de la zone Hemeco sont intervenus sur place.

La voiture a pris un poteau et continué sa course et terminé en contrebas de la route. Les secours n’ont rien pu faire. Le conducteur est décédé sur place. Le dépanneur Charlier est intervenu pour remorquer le véhicule.