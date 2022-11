Une mobilité douce entre Beaufays et Ninane

Dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme introduite par l’AIDE pour la pose de canalisations d’épuration, la construction de chambres de visite, la réalisation de deux stations de pompage, la pose d’installations moyenne tension enterrées et la réalisation d’un chemin de mobilité douce entre Beaufays et Ninane, le conseil communal a pris connaissance des résultats de l’enquête publique réalisée du 4 juillet au 2 septembre dernier. Le collège a marqué son accord sur l’ouverture d’une voirie communale en prenant en compte les remarques reçues dans le cadre de cette enquête publique (largeur du chemin et plantations).

Développer une mobilité active

”Ce projet fait partie d’une volonté de développer la mobilité active entre les différentes entités de la commune afin d’éviter au maximum l’usage de véhicules automoteurs sur des trajets courts et de favoriser l’accès aux différentes infrastructures communales et aux centres d’intérêts”, commente le collège.

Ce nouveau projet vient assurer “cette continuité déjà engagée afin de mettre en valeur les différents pôles d’intérêts existants et de relier en mobilité active, les projets en cours et futurs déjà engagés au niveau communal (Plan communal de mobilité, Réseau communal de mobilité active, etc.)”.