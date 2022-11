Chantier avenue Adolphe Chapelle à Huy: les parkings seront inaccessibles ce jeudi

Les travaux d’aménagement des voiries autour du Quadrilatère, à Huy, dans le cadre du projet de revitalisation du quartier, se poursuivent. Là, c’est l’avenue Adolphe Chapelle, cette voirie qui monte à gauche du Quadrilatère pour aboutir devant la prison, qui est en chantier. Avec, ce jeudi, une nouvelle et dernière étape: l’asphaltage de la chaussée par la société Cop et Portier, qui devrait prendre fin le 16 décembre.

Les travaux prévoient la réalisation de la sous-couche et de la couche d’usure de la voirie mais aussi du carrefour que la rue communale forme avec la rue de la Résistance. Outre la voirie, le chantier prévoit la réfection des trottoirs pendant cette même période. Ce qui justifie le fait que ce jeudi jusqu’au 16 décembre, il sera toujours impossible de s’arrêter et de stationner de part et d’autre de la voirie.

La sous-couche sera posée ce jeudi. Avec pour conséquence la fermeture totale de l’avenue Adolphe Chapelle durant toute la journée. Conséquence ? Les trois étages du parking public, celui de la bibliothèque ainsi que le garage de l’immeuble du Quadrilatère seront inaccessibles dès 7h du matin. Et ce mercredi, l’accès aux parkings ne sera possible que via le bas de la rue et non plus le haut comme actuellement.

Et la deuxième couche, celle d’usure ? Elle sera placée les jeudi 15 et vendredi 16 décembre. Avec, à nouveau, une fermeture complète de la voirie et de l’accès aux différents parkings. Une date qui sera cependant confirmée par l’entreprise quelques jours avant le début de cette nouvelle phase. Une fois cela fait, l’avenue Adolphe Chapelle sera rendue aux automobilistes et aux piétons.