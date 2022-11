Flémalle: des oeuvres lumineuses à La Châtaigneraie

Si les marchés de Noël sont de retour un peu partout, en cette fin d'année, et après une période bien trouble liée à la pandémie de Covid-19, un autre événement revient du côté de Flémalle. C'est le samedi 10 décembre prochain à La Chataigneraie, nom donné à cette gentilhommière du 19e siècle abritant le Centre wallon d’art contemporain à Ramet (chaussée de Ramioul). Un nom qui lui vient du parc classé, et peuplé de châtaigners remarquables, dans lequel elle est implantée.

Le 10 décembre, La Châtaigneraie va, à nouveau, s'illuminer à l'occasion de la Fête de la Lumière placée sous le signe de la découverte et de la convivialité. L'occasion sera ainsi donnée de découvrir l'art contemporain d'une manière originale et inattendue... Ainsi, y prendront place, dans le parc ainsi qu'à l'intérieur du Centre wallon d'art contemporain, des oeuvres lumineuses de Flémallois, petits et grands, réalisées durant l’année au sein d’ateliers créatifs. Des productions que l'on présente comme étant "toujours plus originales et poétiques".

Spectacle supervitaminé

Le public sera, par ailleurs, invité à admirer une exposition à la lueur d'une bougie ! Cette année, l'exposition à parcourir s'intitule "De l’Académie (BAL-ESA) à La Châtaigneraie", une exposition pluridisciplinaire mettant en valeur des artistes récemment diplômés de l’Académie de Liège. De jeunes talents à découvrir!

Et histoire de rendre ce moment plus plaisant encore, Les Compagnons du Temps accompagneront les visiteurs en chantant, à leur manière, les Fables de La Fontaine. Un spectacle 100 % kids'n'roll et supervitaminé à savourer au beau milieu des oeuvres!

Pour le côté convivial, un bar sera installé sous un chapiteau où, entre deux causettes, on pourra y déguster de sympathiques choses à boire et manger.

Accès gratuit, dès 18 h.