Huit lauréats pour le Prix des Acteurs de la Transition écologique et alimentaire de la Province de Liège

Par son souhait d’être "actrice" mais également "animatrice" auprès des citoyens et au vu du succès rencontré l’année passée, la Province de Liège a décidé d’organiser la 2e édition de son Prix des Acteurs de la Transition écologique et alimentaire.

Pour quel bilan ? Une empreinte plus que positive pour le futur… avec la sélection des huit nouveaux lauréats parmi près d’une trentaine de projets déposés !

L’objectif était de récompenser des initiatives, concrètes ou en cours de démarrage, menées sur le territoire de la province de Liège par des personnes morales et associations de fait qui poursuivent une finalité coopérative et/ou s’inscrivent dans une coordination coopérative d’acteurs. Ces actions devaient avoir pour finalité d’améliorer notre quotidien tout en étant innovantes et/ou originales et/ou complémentaires, orientées transition alimentaire et/ou écologique et/ou énergétique, ancrées territorialement et soutenues par des acteurs de la société, porteuses de perspectives, notamment économiques, de continuité et de développement et inspirantes et transposables à d’autres secteurs.

Le choix a été difficile mais le jury composé de 7 personnes sensibles à ces enjeux cruciaux s’est finalement accordé pour saluer les projets plus que convaincants de 8 associations.

Profitant de la conférence sur la végétalisation des espaces urbains qu’elle organisait hier soir à Dison, la Province a proclamé, en présence d’un public sensible à ces enjeux, les lauréats de l’édition 2022. Les voici : Le Champ des possibles (Jupille), Marguerite Happy Cow (Herve), Les Pousses Poussent (Liège), Vervicoop (Verviers), Rayon 9 (Liège), Le verger des Possibles (Jupille), Cycle en Terre (Havelange) et La Mourtardente (Liège)