L’Amaytois disparu depuis mardi a été retrouvé en vie

"Je n’ai pas de précision à ce stade sur le lieu et les circonstances, je sais juste qu’il a été retrouvé en vie et en hypothermie " , rapporte Didier Mopin, le chef de zone. Pour rappel, à la requête du parquet de Liège, la police fédérale avait, hier, lancé un avis de recherche suite à la disparition de Rudi Coulouse. L’Amaytois (53 ans) avait quitté son domicile de l’avenue de Dieuze mardi aux alentours de 5h40 et ses proches étaient restés sans nouvelle de lui depuis.