Coworking, salles de réunion… : six millions pour transformer l’ex-coopérative du quartier de la gare à Huy (photos)

C’est un ancien bâtiment industriel qui témoigne d’un passé glorieux. Celui de l’entre-deux-guerres, quand les agriculteurs de Hesbaye et du Condroz se rendaient en ville, en plein cœur de Huy, pour y livrer leurs récoltes en vue d’être transformées sur place… L’union coopérative n’existe plus, mais ses bâtiments, rue de Lhonneux, sont toujours là, oubliés du public.

D’ici quelques années, cela va changer car un projet immobilier va redonner vie à une partie du complexe. (NDLR: l’autre partie a déjà été réhabilitée en logements).

À la base de ce projet, on trouve l’avocat hutois Jean Marot et l’architecte Mikaël Leboutte (bureau ALinéa). "La réflexion remonte à avant le Covid, explique Jean Marot. Avec mon bureau d’avocats, avenue Adolphe Chapelle, je commence à être un peu à l’étroit et je cherchais quelque chose de plus ouvert, type loft pour faire des bureaux open space. En en discutant avec Mikaël, il a attiré mon attention sur ce site." C’est que l’architecte qui dirige le bureau Alinéa était aussi à la recherche d’un nouvel espace pour installer son bureau qui compte plus de 35 collaborateurs.

150 postes de travail, 15 salles de réunion

Le Covid est passé par là. Il a ralenti le mouvement mais a aussi apporté une vision différente dans la manière de concevoir le travail. L’idée s’est affinée avec l’ambition de créer des espaces de coworking et des salles de réunion sur les 2 400 m2 du bâtiment. "Il y aura des bureaux pour 150 personnes et 15 salles de réunion pouvant accueillir de 4 à 100 personnes", détaille Mikaël Leboutte.

Le projet de ce centre d’affaires pèse près de 6 millions. Et pour pouvoir le boucler, les deux associés peuvent aussi compter sur Noshaq. En effet, le fonds d’investissement liégeois a dans son plan stratégique l’objectif de développer des structures comparables à la Grande Poste à Liège, à Huy et à Verviers. MCH (Meuse Condroz Hesbaye, l’association d’aide au développement économique sur Huy-Waremme) a aussi été embarqué dans le projet en y installant d’ailleurs ses bureaux.

Tous ces partenaires espèrent pouvoir bénéficier de subsides régionaux pour la revitalisation du site. "On a fait une demande de subsides dans le cadre de la mise en valeur du patrimoine industriel wallon, indique Mikaël Leboutte . On pourrait obtenir de 1 à 3 millions de subsides." La demande de permis sera déposée dans 15 jours pour un projet qui pourrait voir le jour au printemps 2025.