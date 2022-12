Aide alimentaire urgente : une enveloppe pour soutenir 47 opérateurs en province de Liège

Au regard de cette situation, le gouvernement de Wallonie a décidé de consacrer une enveloppe exceptionnelle de 10 millions d’euros pour renforcer l’aide alimentaire urgente et faire face à la croissance des demandes liées à la perte du pouvoir d’achat. Cette dernière est répartie en deux tranches : 2 millions d’euros en 2022 et 8 millions en 2023.

Sur proposition du Ministre-Président Elio Di Rupo et de la Vice-Présidente et Ministre de l’Action Sociale, Christie Morreale, la répartition de la première enveloppe de 2 millions d’euros vient d’être validée par le Gouvernement. Suite à un appel à projets lancé fin octobre dernier aux opérateurs de terrain tels que les épiceries sociales, restaurants sociaux et CPAS de Wallonie, ce sont 184 candidatures qui ont été retenues sur un total de 195 reçues (11 étant irrecevables).

“Au vu de la situation et du contexte de crise, la Wallonie a choisi de soutenir tous les candidats”, précisent les ministres. Les montants octroyés par opérateur seront répartis en fonction du nombre de bénéficiaires visés, des besoins identifiés et du recours aux circuits courts.

Concrètement, les moyens libérés serviront à récolter et acheter des denrées et des produits de première nécessité, préparer des repas, colis, bons alimentaires, chèques, livraison… pour des milliers de personnes.

“Le nombre considérable de candidatures réceptionnées reflète malheureusement des besoins en augmentation liés aux conséquences des crises que nous vivons. La Wallonie reste attentive à la situation des personnes plus fragiles et se tient aux côtés des équipes des CPAS et associations qui s’engagent, agissent et permettent quotidiennement de répondre aux besoins de premières nécessités des personnes fragilisées”, soulignent les ministres.

Ils sont 47 opérateurs en province de Liège à bénéficier d’une aide financière :