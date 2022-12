Liège : La liaison E40-E25/A602 fermée pendant six nuits

Dans le cadre des travaux classiques d’entretien, la liaison E25-E40/A602 sera fermée durant six nuits. En outre, ces fermetures permettront de poursuivre, comme annoncé, sa réhabilitation durable.

Du coup, ces fermetures auront tout d’abord lieu pendant 2 nuits d’affilée et porteront sur les deux sens de circulation, entre l’échangeur n°35 Avroy/Laveu et l’échangeur n° 38 Angleur/Grosses Battes du samedi 3 décembre au dimanche 4 décembre de 21 h (fermeture progressive des accès dès 19 h 30) à 10 h et du dimanche 4 décembre au lundi 5 décembre de 22 h (fermeture progressive dès 20h30) à 6 h (réouverture progressive dès 5 h).

Ensuite, pendant 4 nuits d’affilée, dans les deux sens de circulation entre l’échangeur n°35 Avroy/Laveu et l’échangeur n° 39 Chênée de 22 h (fermeture progressive des accès dès 20h30) à 6h (réouverture progressive dès 5h) et ce, les nuits du lundi 5 décembre au vendredi 9 décembre.

Comme à l’accoutumée, pendant ces nuits de fermeture, les déviations seront à suivre via l’A604, itinéraires S1 et S20.

Par ailleurs, dans une optique d’optimalisation des chantiers, la signalisation pourra être étendue dans les zones d’approche de la liaison, entre les sorties Embourg et Chênée et entre les sorties Bonne Fortune et Avroy/Laveu, dans les deux sens de circulation, pour effectuer d’autres travaux d’entretien. Ce regroupement de chantiers d’entretien permet de réaliser des économies en effectuant une seule pose de signalisation, de moins impacter le trafic et d’assurer une meilleure sécurité des ouvriers en utilisant une signalisation fixe. Une seule bande de circulation sera parfois accessible dans ces zones d’approche.

De plus, les nuits du 5 au 7 décembre, les usagers circulant sur l’E42/A15 depuis Namur ne pourront pas gagner directement l’E25-E40/A602 en direction du Luxembourg. En outre, les nuits du 5 au 9 décembre, les usagers circulant sur l’E40/A3 depuis Aix-la-Chapelle ne pourront pas gagner directement l’E25-E40/A602 en direction du Luxembourg. Les usagers seront invités à emprunter une déviation via l’autoroute E40/A3 et l’échangeur n° 31 Awans.