Pour sa 2e édition, PolitiK passe la barre des 2.500 spectateurs

Les Rencontres du film politique de Liège Politik a refermé ses portes dimanche 20 novembre. L’heure est au bilan "et celui-ci est plus que positif !", se réjouissent les organisateurs qui annoncent une hausse de son taux de fréquentation de 60% par rapport à la 1re édition.

La 2e édition de PolitiK a pris place à Liège durant six jours, du 15 au 20 novembre 2022. Le public a pu assister à trois grands débats et à la projection de quinze films dont six avant-premières belges (Les Pires, La Conspiration du Caire (Boy From Heaven), She Said, La Maison des Jeunes. 20 ans d’amour, la série 1985 et Debout les Femmes, le nouveau film de François Ruffin présenté en décentralisation le 20 à la Maison de la Culture de Huy).

Nouveauté de cette édition, chacune des projections a été suivie d’une rencontre avec une personnalité ; acteurs, réalisateurs, journalistes ou scénaristes (Johan Heldenbergh, Luc Jabon, Matthieu Reynaert, Emmanuel Fansten, Mohamed Hamra, Mehdi Dehbi, Joely Mbundu, Pablo Schils, Delphine Tomson, Maïté Warland, Henri de Gerlache et Willem Wallyn).

PolitiK était partenaire du sondage “Bye Bye Démocratie ? ” coorganisé avec la RTBF et La Libre Belgique mettant en évidence la fragilité de notre système démocratique. Celui-ci a nourri la réflexion de trois grands débats qui ont permis de réunir des personnalités aux horizons divers autour de la thématique transversale “Quel avenir pour la démocratie ? ”. Articulés autour de trois axes – les libertés, l’écologie et les nouvelles générations –, ces grands débats ont été animés par Thomas Gadisseux, Stéphane Tassin et Hugues Dorzée, tous trois journalistes. Ceux-ci ont constitué les panels de ces débats, composés de Thomas Dermine, Sarah Schlitz, Mohammed Hamra, Gladys Kazadi, Edouard Delruelle, Corentin de Salle, Sarah de Liamchine, Emmanuel Fansten, Youna Marette, Chloé Mikolajczak, Nadège Carlier, Henri de Gerlache et Paul Magnette.

Après un premier débat consacré au rapport parfois douloureux que la jeunesse entretient avec notre système politique, celui traitant des “Libertés” a livré une opposition de points de vue entre la “gauche” et la “droite”, tandis que le troisième et dernier débat a mis en exergue l’engagement de la jeunesse face aux crises environnementales et sociales.

Toucher un public jeune

Grand objectif de cette deuxième édition, toucher un public plus jeune. “Ce pari a été réussi, notamment grâce à des collaborations actives avec l’ULiège, des Hautes-Écoles et l’enseignement secondaire, mais aussi avec plusieurs Maisons de Jeune lors de la soirée qui leur était consacrée (La Maison des Jeunes. 20 ans d’amour)”, se félicite une nouvelle fois les organisateurs.

Autre nouveauté, une rencontre à destination des professionnels animée par Tristan Bourlard, CEO Zest Studio avec pour thème l’utilisation de l’animation dans le documentaire.

Enfin au lendemain de la clôture, le film d’animation Les Secrets de mon père, a permis de mettre en évidence le talent d’une entreprise liégeoise installée au Pôle image Waooh !, devant une salle d’enfants enthousiastes.

Forte de ce succès, “une troisième édition est déjà lancée”, annonce l’équipe de Politik avec Philippe Reynaert à sa direction artistique. Le rendez-vous est donc pris pour 2023.