La zone de police Vesdre dresse son bilan de fin d’année en quelques chiffres

"Nous sommes satisfaits de cette campagne qui permet aux citoyens de se souvenir des règles simples du code de la route. Dès la semaine prochaine, nous rencontrons les fonctionnaires sanctionnateurs pour assurer le suivi de cet excellent travail policier", dit le premier commissaire Bernard Lemarchand qui a piloté cette campagne. "C’est de bon augure pour la prochaine campagne qui débute soyez accompagnés par un Bob ou une Bobette lors de vos sorties festives", complète le chef de corps Alain Barbier.

La zone de police Vesdre dénombre également, en une année, près de 20 000 procès-verbaux, tant judiciaires que de roulage, dressés. "De ces 20 000 PV, sur 10 mois, par le transfert de charge des Parquets vers la police locale (administrative, réquisitoires, coordination,…), plus de 30% des dossiers sont traités de manière autonome par l’équivalent de près de 5 policiers et du personnel civil dans la zone de police", note celle-ci.

Toujours en matière de chiffres, la zone de police Vesdre, en date du 2 décembre, pour les derniers 11 mois, a effectué pas moins de 24 000 interventions (72 par jour) avec une répartition entre les trois communes (Verviers, Dison et Pepinster) correspondant précisément à la clé de répartition des charges de celles-ci.

"Cela est réjouissant de faire ce constat quand on tient également compte que le respect des normes nous amènerait à mettre 2,5 policiers dans la plus petite commune (Pepinster) alors qu’aujourd’hui, la commune de Pepinster profite non seulement des interventions bien réparties mais aussi de 11 policiers au lieu de 2 prévus (idem pour Dison avec 23 policiers au lieu de 4)."

Enfin, la zone de police Vesdre continue de veiller à ces missions de bases, telles que l’accueil, le service d’agent de quartier, l’intervention, l’enquête, la sécurité publique et l’aide policière aux victimes ou encore la circulation. "Ces dernières nécessitent un nombre minimum de policiers et policières pour couvrir les dépenses encourues par la zone. À ce stade, toute dotation communale impayée grève la réalisation de ces missions de base attendues de tout citoyen", regrette la zone. "C’est dommage pour la sécurité et le développement socio-économique de nos communes", souligne le chef de corps.