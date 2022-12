Verviers : 18 mois de probation autonome pour des coups et blessures sur son compagnon

Plus tard, elle avait expliqué que l'homme l'avait menacée avec le couteau et qu'elle était parvenue à la retourner contre lui. Dans une ultime version, elle reconnaissait l'avoir menacé avec le couteau, et il se serait appuyé contre la lame avec la volonté de mourir.

Le tribunal estime que les faits, requalifiés en coups et blessures volontaires sont établi. Il condamne la prévenue à une peine de probation autonome de 18 mois.