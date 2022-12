Guy Lamotte, l’ancien échevin de Tinlot, est décédé: «On pouvait toujours compter sur lui»

Guy Lamotte est décédé ce samedi après plusieurs mois de maladie. Investi en politique depuis 1994, il avait été échevin des travaux entre 2001 et 2012. "Son départ me chagrine énormément mais je garde surtout les bons moments partagés, confie Cilou Louviaux, ancienne bourgmestre de Tinlot. Il avait donné l’impulsion pour la création de notre groupe Tinlot Participation. Après plusieurs années comme conseillers communaux de l’opposition, notre groupe est passé dans la majorité et nous sommes montés au collège. Il avait pris en charge les Travaux. C’est un rôle qui lui allait parfaitement puisqu’il était entrepreneur. Guy était quelqu’un de fiable et de sérieux mais aussi de très convivial. Il avait toujours le mot pour rire." Maillon essentiel du collège tinlotois durant plus de 10 ans, il avait décidé de faire un pas de côté, à l’âge de 71 ans, pour laisser la place aux jeunes et se consacrer à son épouse, ses deux enfants et ses quatre petits-enfants. "Je suis restée bourgmestre jusqu’en 2018 et il est toujours resté très investi pour sa commune. Il se montrait toujours disponible. Il était la personne sur qui on peut compter. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Il était têtu c’est vrai mais ça permettait d’avoir des discussions animées, sourit son ancienne colistière. On finissait toujours par trouver un terrain d’entente."