La Province de Liège, partenaire des communes pour affronter l’hiver !

Concrètement, la Province de Liège a mis en place une centrale d’achat de sel de déneigement et prend en charge la totalité des frais liés au stockage ainsi qu’aux opérations de manutention et de logistique. Les 78 Villes et les Communes ayant adhéré à la proposition provinciale et utilisant dès lors ce système ont la possibilité de commander une quantité de sel au mois de juin, période où les conditions d’achat sont plus favorables. Il s’agit donc bien d’une forme de soutien aux pouvoirs locaux qui ont la possibilité de réaliser des économies significatives. Et le retour sur l’expérience est tel depuis plus de 10 ans que ce marché-stock, ouvert à toutes les communes du territoire provincial liégeois – et même au-delà –, a récemment été renouvelé pour une période de quatre ans supplémentaires !

La province de Liège et les 78 communes associées sont prêtes pour l'hiver. ©Service-Presse_Provincedeliege

Accessible tous les jours ouvrables, le site de stockage situé à Amay voit en plus une permanence être assurée durant les fêtes. En cas de forte affluence induite par les conditions hivernales, les jours d’ouverture et les horaires sont donc revus pour coller aux besoins des adhérents afin d’assurer au mieux les livraisons du sel de déneigement et de pouvoir s’adapter à toutes surprises météorologiques !

Les aspects logistiques sont quant à eux réglés au travers d’une plateforme informatique provinciale, accessible par les services communaux, qui ont la possibilité d’effectuer une commande de sel à tout moment. Une équipe, disponible de jour comme de nuit en période hivernale, est chargée de les réceptionner et d’en assurer le suivi. L’état du stock est continuellement actualisé et permet ainsi l’enlèvement du sel, commandé au préalable, à plusieurs intervalles.

La province de Liège et les 78 communes associées sont prêtes pour l'hiver. ©Service-Presse_Provincedeliege

En termes de chiffres, au 1er octobre, le stock total de sel entreposé équivalait à 34 531,58 tonnes, dont 30 860,26 tonnes pour les Communes de la Province de Liège Pour ce qui est des voiries, ce sel est répandu sur plus de 12 000 km de routes communales liégeoises. Pour assurer le stockage de cette matière indispensable à notre sécurité en hiver, la Province de Liège a acheté un hangar en 2011, qui a une superficie de 7 400 m². Enfin, en utilisant le transport fluvial, cette opération a permis d’économiser, sur 3 ans, plus de 400 tonnes de CO2 !