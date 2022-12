Deux individus se trouvaient à bord du véhicule. Il s'agissait d'une voiture de location.

Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont mis la main sur une grosse somme d'argent ainsi que sur une quantité importante de produits stupéfiants. En effet, comme l'a précisé le parquet de Liège, ils y ont trouvé "20 pacsons de cocaïne, un pacson d'héroïne, un peu de cannabis, environ 50 comprimés de Bromazépam, plus de 200 comprimés d'XTC, un kilo d'une substance indéterminée et plus de 10 000 €".

De telles quantités laissaient supposer un trafic à plus grande échelle...

Ces deux individus ont été privés de liberté pour ensuite être mis à la disposition d'un juge d'instruction. Selon le parquet, l'un d'eux a reconnu vendre des stupéfiants sans apporter plus de détails.