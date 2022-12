Dimanche soir, la police a stoppé un véhicule à Jemeppe, au niveau de la descente du pont de Seraing. Lors de la fouille du véhicule, les policiers ont découvert des produits stupéfiants, à savoir cocaïne et héroïne. Une quantité non négligeable, d’ailleurs, puisque, dans l’ensemble, on dénombrait environ 270 grammes !