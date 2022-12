Un sapin de Noël de 6 m de haut

Ce vendredi, le comité des fêtes de Bois-et-Borsu organisait un apéritif pour l’inauguration du sapin de Noël. Braseros, petit chapiteau, bières, softs et ambiance festive étaient de mise. Installé sur le parking de l’école communale, le sapin, d’une hauteur de 6 m et avec ses 450 m de guirlandes lumineuses et ses 20 boules de grande taille, fait tout son effet. Pauline Wylock, présidente du comité, explique. "Les autres années, nous placions des petits sapins le long de la rue principale du village." Les guirlandes étaient confiées aux habitants et ceux-ci devaient, en temps voulu, fournir l’électricité. "Pour cela, nous les en remercions. Cette année, nous avons voulu ramener l’animation au centre du village avec un...

