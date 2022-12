Collecte de nourriture, à Liège, pour nos amis les animaux

En effet, ces étudiant(e)s offriront des repas de Noël ainsi que des soins d’hygiène de base pour les chiens des personnes bénéficiaires du Resto du cœur.

La collecte aura lieu le mardi 20 décembre, de 10 h à 16 h, à l’échevinat du bien-être animal (Féronstrée 94). Les dons ainsi récoltés seront distribués entre le 27 et le 29 décembre, de 13 h 30 à 15 h 30, dans les locaux du Resto du Cœur de Liège, à Bressoux.

Point de dépôt permanent

"Le but est d’offrir la possibilité aux personnes défavorisées de nourrir correctement leur chien et de le gâter, surtout en cette période festive. L’animal de compagnie des personnes sans domicile fixe est une grande source de soutien", souligne Christine Defraigne, l'échevine en charge du bien-être animal à Liège, qui remercie d'ores et déjà les donateurs pour leur générosité.

Rappelons que l'échevinat du bien-être animal de Liège est le point de collecte permanent pour les dons de nourriture pour animaux. Les dépôts peuvent se faire du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h, ou sur rendez-vous pris par mail (echevinat.bienetreanimal@liege.be) ou par téléphone (04/221 93 62 ou 04/221 93 61).