Interprété par Jules Grison

Considéré comme un géant de la chanson française, Gilbert Bécaud a marqué de son empreinte musicale le monde entier. Ses chansons ont été reprises par les plus grands artistes du monde entier comme Frank Sinatra, Elvis Presley, Bob Dylan, Nina Simone, Sonny and Cher, James Brown et tant d’autres…

Et pourtant, jusqu’à présent, aucun spectacle ne lui rendait hommage !

C’est chose faite avec Et Maintenant, le nouveau spectacle de Gil Marsalla.

Attention les concerts sont le :

VENDREDI 9 DÉCEMBRE - 20H00 -THÉÂTRE DE LA MADELEINE - BRUXELLES

SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 20H00 - THÉÂTRE ROYAL - MONS

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE - 15H00 - THÉÂTRE DU TROCADERO - LIÈGE

Tentez votre chance avant ce jeudi 8/12 à minuit !

Les heureux gagnants seront prévenus vendredi matin.