Défis relevés à Ougrée : près de 400 réalisations !

D’août à octobre, l’Arebs (l’agence pour le redéploiement économique du bassin sérésien) et ses partenaires ont proposé dix défis, ouverts à toutes et tous, pour aborder le quartier d’Ougrée-bas et Biez-du-Moulin sous un autre regard, positif et créatif. Parmi ces défis, il s’agissait notamment de renommer les rues, d’imaginer les commerces et services que l’on voudrait retrouver rue Ferdinand Nicolay, de créer des compositions originales à partir d’objets trouvés, de partager les bons souvenirs, de faire revivre les usines sous forme de créatures imaginaires, de photographier la nature ou les “héros et héroïnes” du quartier…