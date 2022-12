Le promoteur Luminus projette trois éoliennes le long de l’E42 à Héron

Luminus aimerait ériger trois éoliennes le long de l’E42, entre Fernelmont et Héron. Les autoroutes sont très prisées par les promoteurs.

Et voilà un nouveau projet éolien le long de l’autoroute E42, entre Fernelmont et Héron. L’opérateur Luminus espère y ériger trois éoliennes d’une capacité maximale de 4,2 MW par éolienne. Avec une production que Luminus estime à 21 600 000 kWh par an, soit de quoi...