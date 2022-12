Un Père Noël qui roule et des danses dans les airs, le week-end promet d’être festif à Verviers. Après la visite de Saint-Nicolas le week-end passé, la Ville a à nouveau prévu plusieurs animations ce samedi après-midi. Objectif, animer le centre-ville à l’approche des fêtes de fin d’année. "On veut faire vivre le centre-ville, malgré l’absence de la patinoire et du spectacle son et lumière qui avait été évoqué au départ à l’Hôtel de Ville. Les services ont cherché des animations à organiser afin d’avoir un côté festif dans la Ville, pour que les gens puissent faire leurs courses tout en profitant d’une ambiance chaleureuse. C’est une période gaie et festive où ça doit être agréable de venir se promener en ville", explique Cécile Ozer, échevine des Affaires économiques.