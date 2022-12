Après avoir cartonné aux Ardentes et à Tomorrowland, le Liégeois Flash dévoile un show inédit en Europe.

Le 15 février 2023, il sera à l’affiche d’une date construite uniquement autour de lui, au Reflektor de Liège (salle de 600 personnes). Flash y alliera musique live (batteur, guitariste, claviériste) et y reproduira, à sa sauce, les plus grands titres de la musique actuelle. Une première en Europe pour un DJ urbain. Lors de son show qui a demandé près de deux ans de boulot, on pourra également y découvrir une vingtaine de titres personnels.

150 dates par an, dans le monde entier

Bien des choses se sont passées depuis les 2 millions de streams de son premier single, 'Sans Limites'. En ce moment, c’est avec le morceau 'Comme Jamais' (avec Bolémvn) qu’il cartonne, avec 500 000 streams récoltés en dix jours et une programmation sur les quatre plus grandes radios de Belgique.

Ces derniers mois, le Liégeois s’est aussi internationalisé, avec 150 dates par an et la découverte de nombreux pays (Tunisie, Espagne, Maroc, Turquie, Portugal, Dubai, Congo Japon…) Preuve que ses influences entre musique française et hollandaise sont appréciées. Mais c’est bien à Liège qu’il se produira, en guise de retour aux sources, pour le grand moment de son année.