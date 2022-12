Assises Liège : Les parties civiles insistent sur l'intention homicide

Lamine Fofana (25 ans) est accusé de l'assassinat de Gaetano Sedici et de deux tentatives d'assassinats commises sur Ilyas Addarsi et Sohayb Chouaa. Les frères Mohamed et Imad M. comparaissent aussi comme accusés après avoir commis des faits de coups et de violation de domicile. Gaetano Sedici avait été tué d'un coup de couteau planté dans le cœur le 11 mai 2018 alors qu'il tentait d'intervenir dans une bagarre opposant deux clans. Ilyas Addarsi (31 ans) et Sohayb Chouaa (30 ans) avaient été touchés de coups de couteau lors de cette scène.

Me Shirley Franck a insisté sur la qualification d'assassinat contre Lamine Fofana. L'avocate a souligné que seulement 54 secondes se sont écoulées entre le moment où Lamine Fofana entre dans la maison pour se munir de couteau, en ressort et porte des coups à trois personnes.

"Face à des adversaires munis de barres de fer, il a fait le choix de se munir de deux grands couteaux. Il est rentré dans la mêlée en faisant de grands gestes. En utilisant de si grands couteaux, il ne pouvait pas s'attendre à un autre résultat que de toucher des personnes. C'est ce qui est arrivé. Ses coups ont été portés de manière déterminée. Rien ne l'a arrêté. Ce n'était pas un accident", a plaidé Me Franck.

La partie civile insiste sur l'intention homicide en relevant des éléments comme la taille des couteaux, le nombre de coups portés et l'acharnement dont Lamine Fofana a fait preuve. Elle relève que le couteau qui a pénétré le cœur a été enfoncé jusqu'à la garde d'une lame de 17 centimètres.

Me Simon Renard, avocat d'Ilyas Addarsi, a rappelé que la scène lors de laquelle son client a été atteint d'un coup de couteau a été filmée. Cela a permis de déterminer qu'il n'était pas armé lorsqu'il a été atteint d'un premier coup de couteau. "Lamine Fofana voulait s'acharner sur lui et le tuer, alors qu'il était au sol, en essayant de lui porter un second coup. L'intervention d'un tiers l'a sauvé de la mort", a souligné l'avocat. Me Renard insiste sur l'intention homicide et écarte l'excuse de provocation dont pourrait se prévaloir Lamine Fofana.

L'avocat de Sohayb Chouaa, Me Luc Balaes, a insisté sur les deux coups de couteau portés à son client par Lamine Fofana. Il a affirmé que l'agression était volontaire, animée d'une intention homicide et préméditée. L'avocat a écarté l'excuse de provocation.

Le réquisitoire de l'avocat général Paul Catrice aura lieu vendredi matin.