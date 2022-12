Cette animation s’inscrivait dans le cadre de la démarche “Zéro déchet” développée par l’intercommunale Intradel et à laquelle la commune de Flémalle a adhéré en 2020. Un plan d’actions a été établi sur 3 ans et la commune bénéficie de subsides d’Intradel pour sa mise en œuvre. Ainsi, après l’organisation d’ateliers d’initiation au zéro déchet, la mise en lumière du réemploi à travers le magasin de seconde main “Abichouette” ou encore l’opération “Contenants bienvenus” auprès des commerçants, ce sont les plus jeunes qui ont été ciblés en les soumettant à l’expérience du “bar à eau”. Il s’agit de cette animation d’Intradel qui vous a sans doute déjà été proposée à l’une ou l’autre manifestation… On vous fait goûter de l’eau issue de trois récipients différents et vous devez découvrir laquelle est celle du robinet… ça semble simple mais c’est assez bluffant…

Plus tard pour les plus grands

”Maintenant que l’animation sur l’eau du robinet a été menée dans toutes les écoles de la commune, tous réseaux confondus, des gourdes en inox de 500 ml ont été distribuées aux élèves. Ce qui représente 963 gourdes pour les classes de 1re, 2e et 3e années”, précise Sophie Thémont, l’échevine flémalloise en charge de l’environnement, qui s’est rendue ce jeudi matin dans des classes pour remettre les gourdes aux enfants.

Des enfants manifestement contents de recevoir leur gourde... ©DR

Elle était accompagnée de ses collègues échevins Marc D’joos et Jérôme Dister, l’un ayant en charge l’enseignement et l’autre ayant géré les commandes avec ses services. Sur la photo, on les voit en compagnie du directeur de l’école communale Jean Beulers à Mons-Lez-Liège, Francisco Granados.

Quant aux classes de 4e, 5e et 6e années, elles devraient bénéficier de la même animation et recevoir cette gourde dans le courant du second semestre 2023.