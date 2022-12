Les coups pour venger le chien de ses enfants empoisonné ?

Devant le président Zaverio Maglioni, l’homme originaire de Nandrin apparaît calme et posé. Aux antipodes de la scène dont il aurait été l’auteur le 19 avril 2016 à Amay, au domicile du voisin de son ex-épouse. On lui reproche des coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de quatre mois. Circonstance aggravante: ce voisin, une personne âgée, est donc vulnérable....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous