Démontage de la liaison Awirs-Rimière : ça démarre !

Construite en 1933, la liaison aérienne Gramme-Rimière est désormais démontée. Le chantier avait été lancé en février dernier. Cette liaison reliait le poste électrique de Gramme à Huy à celui de Rimière, sur la commune de Neupré. Elle traversait les communes de Huy, Tinlot, Nandrin, Neupré et Modave sur une longueur de 14,7 km et était composée de 46 pylônes en treillis métalliques.

Carte interactive

Quant à la liaison Awirs-Rimière, son démontage est sur le point de débuter. Construite en 1951, cette liaison relie le poste électrique des Awirs, à Flémalle, à celui de Rimière (Neupré). Elle traverse les communes de Flémalle, Engis et Neupré sur une longueur de 5,9 km et est composée de 19 pylônes en treillis métalliques.

"Après avoir démonté la majeure partie des conducteurs électriques (câbles) de cette liaison, Elia entame désormais la dernière étape, à savoir le démontage des pylônes et de leur fondation. Selon l’agenda prévisionnel, ce chantier commencera ce 12 décembre pour se terminer avant l’été 2023", précise-t-on chez Elia.

Elia précise avoir adressé un courrier toute-boîte aux riverains de la liaison Awirs-Rimière 150 kV. Afin de visualiser le tracé et suivre l’évolution du chantier, une carte interactive a été mise en ligne sur le site Internet d’Elia, dans la rubrique "Infrastructure et projets" : Awirs-Rimière (www.elia.be). Il est également possible de s’adresser à Elia par téléphone (numéro vert 0800/18 002) ou par mail (riverains@elia.be).