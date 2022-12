Alors que la procédure de réorganisation judiciaire n’a pas été prolongée par le tribunal de l’entreprise de Liège pour les sociétés concernées par le projet Cristal Park, on se rapproche de la faillite… Parmi les craintes émises du côté de l’opposition, il y a le devenir des terrains inclus dans le périmètre du projet Cristal Park et pour lesquels des conventions ont été conclues… Aussi, Ecolo et le PTB souhaitent que des mesures soient prises afin de protéger ces terrains de toute urbanisation.

”Il nous semble impensable d’envisager toujours à l’heure actuelle l’urbanisation de certaines parties du site : les bois et prairies du Val. Ils doivent être préservés définitivement contre toute volonté d’urbanisation”, estime Paul Ancion, chef de groupe Ecolo, qui réclame la constitution d’un dossier préalable à la révision du plan de secteur sur le site des Cristalleries du Val Saint-Lambert et alentours. “Afin de transformer certaines zones destinées à l’urbanisation (zone d’habitat) en zones non destinées à l’urbanisation”, ajoute-t-il.

”Assez de friches” !

Démarche similaire du côté du PTB, qui demandera au conseil communal de Seraing d’adopter une déclaration visant à protéger lesdits terrains et ce, notamment, “considérant qu’une convention signée en 2016 entre Ogeo, lmmoval, Valinvest, Speci et Cogep pourrait faire glisser le compromis de vente vers un nouveau propriétaire, échappant ainsi complètement à la Ville”…

Aussi, “considérant l’existence de nombreuses friches industrielles et d’autres terrains sur le territoire de la ville pour construire du logement et des infrastructures”, Damien Robert, chef de groupe PTB, demandera au conseil communal de refuser toute construction sur les forêts et prairies du Val Saint-Lambert ainsi que d’entamer les démarches pour classer les 110 hectares (ceux de la Ville et de la Maison sérésienne) en zone verte et afin de procéder à la révision du schéma de développement communal en ce sens.