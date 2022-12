Chantier de la N63: ce sera au deuxième semestre 2023

Il faudra attendre au moins la fin du second semestre 2023 avant que les travaux débutent sur la N63, à hauteur de Nandrin.

Voilà des années qu’on parle à Nandrin d’un méga chantier sur la route du Condroz afin de réhabiliter et sécuriser la nationale entre Saint-Séverin et le rond-point de Yernée. Et ce, notamment avec la création d’un îlot central...