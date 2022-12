La première, d’un montant de 1 130 000 euros est destinée à la restauration globale du château Belle-Maison à Marchin. Grâce au montant accordé, ce château, situé dans un vaste parc classé comme site, fera l’objet d’une restauration complète. Une fois restauré dans son entièreté, l’ensemble très singulier et typique du Condroz sera régulièrement ouvert au public grâce à une convention conclue avec les propriétaires pour en élargir les possibilités d’accès.

Le château Belle Maison est composé d’une adjonction de deux châteaux : le “vieux” château, datant du 17e siècle et le “nouveau” château, dit aussi château rouge, construit dans la première moitié du 18e siècle. Le domaine recèle également une chapelle abritant des décors reconnus Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

La seconde d’un peu plus de 1 million vise la restauration de la Maison Legrand, mieux connue sous le nom de “Maison Près la Tour” à Huy. Là, les travaux permettront la restauration complète de cette ancienne habitation médiévale. La Maison Legrand sera réaffectée en centre culturel pour 2025 au plus tard. Elle pourra bientôt accueillir diverses manifestations en collaboration avec les acteurs culturels et touristiques de la Ville. Elle contribuera ainsi au développement local. La “Maison Près la Tour”, dont l’appellation évoque la proximité de l’ancien beffroi communal, est considérée comme la plus vieille maison de Huy.