“Porté par le consortium Xior/Cordeel désigné en mars 2022 au terme d’un marché public regroupant trois équipes, ce projet est situé dans la zone du Master Plan de Seraing et s’inscrit donc dans la reconversion urbanistique de la vallée sérésienne”, explique l’échevine du Développement Territorial, Déborah Géradon.

Le site de 4 hectares va bientôt être réaménagé en un ensemble de logements et de services pour étudiants et jeunes adultes.

“Ainsi que l’a souhaité la Ville de Seraing, ce projet permet de rencontrer des ambitions environnementales et sociales profitables au quartier d’Ougrée, actuellement en pleine mutation”, continue l’échevine des Marchés Publics, Laura Crapanzano.

Actuellement en friche, le site Trasenster hébergera, environ 300 logements étudiants et jeunes adultes, dont 28 à tarif social. Situé à un emplacement stratégique au carrefour entre la ville de Liège, l’Université du Sart Tilman et les hautes écoles sérésiennes, le site offre une situation idéale pour l’implantation d’un ensemble de logements de ce type, jouissant de la présence du train (gare d’Ougrée), de lignes de bus et du tram sur l’autre rive.

Ainsi que le préconisait déjà le Master Plan à son adoption, ce projet va profiter à l’ensemble du quartier et des citoyens de Seraing. En effet, actuellement inaccessible, le parc, qui reste propriété de la Ville de Seraing, sera aménagé et ouvert aux riverains, leur offrant ainsi un poumon vert de qualité en bord de Meuse.

Le parc sera également fréquenté par les usagers de l’Ancien Hôpital d’Ougrée (Académie de musique et mémoire ouvrière) qui s’y installeront en 2024. Il sera aussi accessible aux visiteurs et travailleurs de l’OM et de la Maison des Ingénieurs rénovée (2026).

“Le château de Trasenster, bâti au cœur du parc, sera lui aussi restauré et transformé par le partenaire privé afin d’y développer une fonction de service de type Horeca et de services aux étudiants”, conclut le Bourgmestre Francis Bekaert. “Trasenster deviendra un parc central donc, au cœur d’un quartier rénové, ouvert aux jeunes et à la culture.”