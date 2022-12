Son parcours académique en fera un Liégeois de cœur et d’adoption. S’il pratiqua l’allemand jusqu’à l’âge de 8 ans en effet, il sortit ensuite de l’école normale des Humanités de Liège et fut nommé dans la foulée professeur de français à l’Athénée de Liège ; avant de succéder à Adolphe Borgnet dans la chaire d’Histoire médiévale et d’Histoire de Belgique de l’Université de Liège.

Tout en faisant figure aujourd’hui de pionnier de la Démocratie chrétienne, il obtint rapidement une renommée scientifique par la sortie de son premier grand ouvrage : Les Origines de la civilisation moderne (1886).

Dans cet ouvrage déjà, on retrouve une thèse présente dans l’ensemble de ses travaux : civilisation et christianisme sont inséparables.

Godefroid Kurth, c’est aussi le premier à avoir développé les cours pratiques à l’ULiège, inspiré par le modèle allemand…

Historien de Liège, il accédera au poste de secrétaire de la commission royale d’Histoire. Et de mettre déjà en garde à l’époque contre les querelles linguistiques (voir son ouvrage La Nationalité belge).

Godefroid Kurth est mort à Asse le 4 janvier 1916 des suites d’une pneumonie. Il avait 68 ans.

À sa demande, il a été enterré dans le cimetière de Frassem (Arlon) cinq années après son décès.

Marc Bechet