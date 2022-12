En cette période, le Père Noël et sa joyeuse bande de lutins s’activent pour préparer des fêtes de fin d’année féeriques. Et dans les musées, c’est également l’effervescence. Après-midis et soirées contées, ateliers créatifs, enquêtes, jeux, nuits au musée… les familles auront de quoi faire durant les congés scolaires.

Contes au musée

Le vendredi 30 décembre rendez-vous à l’Aquarium pour une séance contée. Basilic, vuivre, sirène, amphisbene, dahu et autres créatures extraordinaires vous attendent lors de la visite d’un zoo peu ordinaire. Vous croiserez le chemin d’animaux fantastiques qui ont marqué l’imaginaire collectif. Public familial (dès 7 ans). Séances à 13 h 30, 15 heures et 16 h 30.

Le 14 décembre à 14 heures (gratuit) découvrez en famille “Les jouets de Guillemine”, charmante grand-mère qui, rien que pour vous, présentera ses jouets anciens aux musées de la Ville d’eaux. Réservation souhaitée au 087 77 44 86 et à info@spavillaroyale.be

Durant les congés d’hiver, le musée de la Vie wallonne met les petits plats dans les grands et propose quatre ateliers : un atelier de décoration de Noël, un atelier de décoration de table de Fêtes, un atelier de cartes de vœux, ou encore “A qui la fève ?” pour une visite à la découverte des grandes fêtes du cycle de l’hiver et leurs origines.

Père Noël s’est glissé dans la cheminée du musée du Pays d’Ourthe-Amblève pour apporter des friandises aux petits (et grands) enfants. Pour lui montrer que vous avez été sages, il faudra résoudre l’énigme de Noël. N’oubliez pas de prendre votre lampe de poche ! Le rendez-vous est donné le vendredi 16 décembre, de 17 heures à 21 heures Tarifs : 1€/pers. Réservation à info@musee-ourthe-ambleve.be ou au +32 4 369 99 76