Non aux travaux de Noël: les commerçants bloquent le chantier en plein cœur de Huy (vidéo)

Les travaux du rond-point Baudouin, à Huy, ont débuté ce matin. Ils impactent la mobilité. Alors forcément, les indépendants n’en veulent pas et ils l’ont fait savoir au collège communal et aux responsables du chantier.

"Non aux travaux de Noël", voilà le message placardé sur une large banderole et que les commerçants hutois arborent depuis ce matin. À 9h, ils se sont donné rendez-vous sur la grand-place devant l’hôtel de ville de Huy pour manifester leur mécontentement. La raison ? La période mal choisie pour le chantier du rond-point Baudouin. "On comprend l’importance de ces travaux mais les réaliser 10 jours avant Noël, c’est intenable, introduit Joachim Dehaye, président de la fédération des commerçants. J’ai déjà téléphoné à plusieurs reprises au bourgmestre f.f. ainsi qu’au ministre Christophe Collignon qui a essayé de faire bouger les choses à son niveau. Aujourd’hui, on veut faire une action symbolique....