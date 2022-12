Seraing: le quai Sadoine fermé dans les deux sens!

Ce lundi en fin d'après-midi, la police de Seraing a été contrainte de procéder à la fermeture du quai Sadoine et ce, dans les deux sens de circulation. Soit depuis la rue Ferrer, en venant du Val Saint-Lambert, et depuis le pont de Seraing. Sachant qu'il s'agit d'un axe fortement fréquenté, d'autant plus en heures de pointe, cette fermeture génère d'importants embarras de circulation!