Trois jeunes hommes se trouvaient dans une voiture tandis que deux personnes étaient à bord du second véhicule. Celles-ci ont manifestement tenté d’établir un constat d’accident mais les trois autres ne semblaient pas l’entendre de cette oreille… Si bien que, selon le parquet de Liège, ils ont porté des coups aux deux autres personnes, tout en les menaçant. Les victimes parviendront tout de même à appeler la police et alors que les forces de l’ordre arrivaient sur place, les trois individus ont pris la fuite à bord de leur véhicule. Une course-poursuite s’est engagée mais les fuyards ont été rapidement rattrapés.

Selon le parquet de Liège, ces trois individus étaient sous l’emprise d’alcool et de produits stupéfiants. L’analyse des images des caméras de surveillance a permis de confirmer les déclarations des deux autres personnes.

Ces trois individus, âgés de 24 et 27 ans, et originaires de Saint-Nicolas et Grâce-Hollogne, ont été privés de liberté. Ce lundi, ils ont été déférés au parquet de Liège.