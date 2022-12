Cette soirée se déroule au cœur de l’exposition Collectionneuses de Rothschild. Mécènes et donatrices d’exception (organisée en collaboration avec le musée du Louvre jusqu’au 26 février).

Elle s’inscrit dans le programme d’activités organisées autour de l’exposition : après le concert Chopin donné par Patrick Dheur à proximité d’une partition originale du compositeur (ayant appartenu à Charlotte de Rothschild), après le Créamusée pour les enfants qui confectionnaient des boîtes d’allumettes comme celles collectionnées par Alice de Rothschild, le bal sera la dernière activité de l’année.

Scott Fidzgerald et son Gatsby le magnifique, Ernest Hemingway, les gangsters (à l’instar des désormais célèbres Peacky Blinders), Louise Brooks, Rudolph Valentino, Joséphine Baker, Maurice Chevalier et Mistinguett, Charlie Chaplin et Buster Keaton, Greta Garbo… Les figures marquantes de cette époque des années 1920 ne manquent pas pour s’inspirer dans la confection d’un joli costume : robes à franges en satin ou lamé d’argent, sautoirs, diadèmes, boas, chapeaux cloches et autre fume-cigarette, smoking noir ou gilet rayé, casquette ou panama, nœud papillon, bretelles…

Au programme de la soirée, une photo pour immortaliser les visiteurs parés de leurs plus beaux atours, visite de l’exposition animée par les collectionneuses emblématiques (jouées par des comédiens) qui évoquent leurs coups de cœur, des démonstrations de swing, un verre de bulles offert et un bar tenu par le (MAD) café. L’ambiance sera assurée par DJ Tarentula et La Scarpetta.

Alors enfilez votre plus belle robe et votre plus beau costume ambiance années 20 et réservez dès maintenant votre soirée au musée de La Boverie !

En pratique : Ouverture des portes à 20 heures (jusque 23h). Entrée : 15 €. Informations complémentaires : info@laboverie.com ou animationsdesmusees@liege.be ou 04/221.68.32. Réservation : https://billetterie.laboverie.com/.